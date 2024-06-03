Україна намагатиметься змінити позицію США щодо запрошення її до НАТО на саміті у Вашингтоні, - "слуга народу" Чернєв

Україна буде намагатися змінити позицію США щодо питання запрошення нашої країни до НАТО на саміті Північноатлантичного альянсу, який влітку відбудеться у Вашингтоні.

Про це заявив голова постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу") в ефірі національного телемарафону в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Так, поки що від Сполучених Штатів ми не бачимо якоїсь зміни позиції щодо запрошення, але все одно час у нас іще є і... маємо боротися до кінця, щоб усе-таки спробувати змінити позицію Сполучених Штатів щодо самого питання запрошення України до НАТО", - сказав Чернєв.

Народний депутат наголосив, що в цьому питанні Україні допомагають "країни-партнери, країни-сусіди, які також намагаються переконати все-таки Сполучені Штати в тому, що нам потрібне... політичне запрошення".

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Він наголосив, що таке запрошення буде сигналом "не тільки Україні, а й Російській Федерації: покаже, що ми рухаємося в НАТО і що Російська Федерація не може впливати на рішення альянсу". За словами Чернєва, інакше це означатиме "слабкість, насамперед альянсу".

"Ми розуміємо, що до кінця війни ми не станемо (членом Північноатлантичного альянсу. - Ред.), і тут дуже велика опозиція щодо нашого вступу до кінця війни", - сказав Чернєв.

Вашингтонський саміт НАТО

Нагадаємо, ювілейний саміт НАТО, приурочений до 75-ї річниці створення альянсу, відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні.

Раніше Чернєв також заявляв, що парламентська асамблея НАТО закликала країни Альянсу дозволити Україні бити західною зброєю по території РФ. Президент України Володимир Зеленський наголошував, що саміт НАТО буде непродуктивним, якщо не буде вирішено питання щодо запрошення України до Альянсу