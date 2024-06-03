Петиція про бронювання рятувальників та пожежників набрала 25 тис. голосів

На сайті Кабміну опублікували петицію із закликом надати бронювання від військової служби для всього особового складу пожежної охорони та служби надзвичайних ситуацій, оперативно-рятувальної служби та інших працівників цивільного захисту. Наразі вона набрала понад 30 тис. голосів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Петицію створили 31 травня. Наразі її підписали понад 30 тисяч осіб із 25 тис. необхідних для розгляду.

"Працівники ДСНС здійснюють гарантування та забезпечення державою конституційних прав громадян на захист життя, здоровʼя та власності; А ТАКОЖ ВИКОНАННЯ У ВОЄННИЙ ЧАС НОРМ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА [ст. 7, ч. 1, п. 1, КЦЗУ] А також гарантує інші принципи здійснення цивільного захисту! Щоб вони захищали нас тут, ми повинні надати їм можливість та забезпечити право виконувати свої обовʼязки та функції", - йдеться в тексті.

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