Сили оборони півдня за добу ліквідували 108 окупантів та 37 одиниць озброєння й військової техніки росіян
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Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищили 108 окупантів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.
Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 108 осіб.
Також росіяни втратили 37 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:
- 10 гармат;
- 1 засіб ППО;
- 19 одиниць авто-бронетехніки;
- 2 розвідувальні БпЛА;
- 5 одиниць спеціальної та інженерної техніки.
Крім того, українські захисники знищили 3 польові пункти боєпостачання та 2 спостережні пункти.
Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 511 130 російських окупантів.