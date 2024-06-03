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Україна втратила 9,2 ГВт генерації через російські обстріли, - посол ЄС Матернова

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Росія вже знищила 9,2 ГВт української генерації
Росія ракетними атаками впродовж декількох місяців знищила вже 9,2 ГВт української генерації.

Про це повідомила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова, передає Цензор.НЕТ.

"Ми обговорили ключові пріоритети України на найближчі місяці, включаючи нагальні потреби в енергетичному обладнанні, що допоможе полегшити вплив постійних ракетних атак росії на енергетичну інфраструктуру. З урахуванням атак дві ночі тому, Росія знищила 9,2 ГВт української енергогенерації", - написала Матернова за підсумками зустрічі послів із прем'єром Денисом Шмигалем та віцепрем'єркою Ольгою Стефанішиною.

З березня 2024 року Росія завдала шість масованих ударів по енергосистемі України.

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Станом на травень було відомо, що через російські атаки українська енергосистема втратила близько 8 ГВт потужності. Зокрема, Україна майже повністю залишилася без теплової генерації.

Автор: Валерiя Сушкова

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Топ коментарі

  • Kostiantyn Vlad
    Ну власне, 17 ГВт, чому не рахуєте генерацію півдня, яку здали за 2 дні, там знаходилось 8 ГВт потужностей, або навіть 8,5 якщо порахувати ще сонячні панелі
  • Сергій Шешеня
    Хреново, бо зараз літо, продукти у холодильнику вчора прокисли за ніч без світла...
  • Сергій Шешеня
    Яка зима, про що ти кажеш?) Ще тільки літо почалося. Ще пів року до зими треба дожити і спеку пережити. А в нас ще ліки у холодільнику... Може пропали теж. І ми не міліонери, продукти купляти кожен день.
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