Україна втратила 9,2 ГВт генерації через російські обстріли, - посол ЄС Матернова

Росія ракетними атаками впродовж декількох місяців знищила вже 9,2 ГВт української генерації.

Про це повідомила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова, передає Цензор.НЕТ.

"Ми обговорили ключові пріоритети України на найближчі місяці, включаючи нагальні потреби в енергетичному обладнанні, що допоможе полегшити вплив постійних ракетних атак росії на енергетичну інфраструктуру. З урахуванням атак дві ночі тому, Росія знищила 9,2 ГВт української енергогенерації", - написала Матернова за підсумками зустрічі послів із прем'єром Денисом Шмигалем та віцепрем'єркою Ольгою Стефанішиною.

З березня 2024 року Росія завдала шість масованих ударів по енергосистемі України.

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Станом на травень було відомо, що через російські атаки українська енергосистема втратила близько 8 ГВт потужності. Зокрема, Україна майже повністю залишилася без теплової генерації.