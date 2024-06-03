Зеленський візьме участь у саміті G7 в Італії. Одна з ключових тем - посилення української ППО, - Никифоров

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті "Великої сімки" в Італії, який відбудеться 13-15 червня. Поки не відомо, в якому форматі він долучиться до саміту, - онлайн чи особисто.

Про це прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив в ефірі телемарафону, пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Або онлайн, або фізична присутність президента там буде. Це без сумнівів. G7 є нашими основними партнерами. Ми говоритимемо з ними про ключові теми наших відносин, включно з діалогами у двосторонніх форматах із державами "Великої сімки", - зазначив Никифоров.

Він зауважив, що зі США, які братимуть участь у саміті, Зеленський має намір обговорити подальше нарощування оборонної підтримки, розвиток коаліції західних винищувачів і кроки задля прискорення постачання F-16.

Також серед ключових тем, які Україна планує обговорити з партнерами, буде посилення української ППО додатковими системами та ракетами до них.

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Раніше участь Зеленського в саміті G-7 підтвердила прем’єрка Італії Джорджа Мелоні.

Саміт пройде з 13 по 15 червня у місті Бріндізі в Італії.