Філіппіни розглядають можливість відправити в Україну фахівців з психічного здоров’я для допомоги ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з філіппінським колегою Фердинандом Маркосом заявив, що Україні потрібно більше спеціалістів з психічного здоров’я для українських військових, які перебувають на передовій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Офіс президента Філіппін.

Як зазначається, під час зустрічі з президентом Маркосом Зеленський сказав, що вони (Україна - ред.) потребують більшої кількості фахівців з психічного здоров'я для своїх солдатів та захисників, які перебувають на передовій.

"Ви ж розумієте, скільки людей потребують (психологічної) допомоги, коли вони повертаються (з фронту), вони не можуть втратити сім'ї. Їм важко - знову вчитися", - наголосив Зеленський.

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Президент Філіппін відповів, що його країна може запропонувати таку допомогу, надіславши філіппінських працівників сфери психічного здоров’я для українських військових.

Маркос-молодший наголосив, що Філіппіни "досить добре відомі в галузі охорони здоров’я з погляду надання допомоги", що є частиною зобов’язань країни перед Організацією Об’єднаних Націй щодо миротворчого процесу.

"Я радий зробити все можливе, щоб переконатися, що ми можемо допомогти - особливо цивільним жителям і невинним, які втягнуті у війні. Це те, що є природним для Філіппін, тому це буде те, чим ми можемо займатися", - додав Маркос.

Нагадаємо, 3 червня Зеленський прибув до столиці Філіппін - Маніли - з одноденним робочим візитом. Там він зустрівся з президентом країни Фердинандом Маркосом-молодшим - вперше в історії двосторонніх відносин.

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