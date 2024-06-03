Україна працюватиме із партнерами, щоб розширити застосування західної зброї для ударів по РФ, - Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що наразі із партнерами працюють, щоб розширити застосування західної зброї для ударів по території РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я можу підтвердити, що наші партнери зробили насправді дуже правильний крок, знявши обмеження, щоб ми могли бити по цілях в РФ. Це не значить, що ми маємо карт-бланш, є правила, яких треба дотримуватися. Ми будемо далі працювати з союзниками, щоб розширити застосування їхнього озброєння", - сказав Кулеба під час спільної пресконференції з естонським колегою Маргусом Цахкною.

Водночас глава МЗС Естонії заявив, що позиція його країни полягає в тому, що Україна має право захищатися і бити по цілях на території РФ.

"Дмитро правий, що нещодавно ухвалене рішення США, Німеччини та інших країн - є рухом в правильному напрямку", - додав Цахкна.

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Удари по РФ західною зброєю

Нагадаємо, раніше з'явилась інформація про те, що адміністрація Байдена таємно дала Україні дозвіл завдати ударів по території РФ використовуючи надану США зброю. Це стосується виключно боїв на Харківському напрямку.

Згодом стало відомо, що США підтвердили дозвіл Байдена бити американською зброєю по російських силах, що атакують Харківщину.

11 країн дозволили Україні бити своєю зброєю по території Росії.