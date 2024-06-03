Ворог активізувався на Харківському напрямку, триває бій біля Липців, - Генштаб

Від початку доби, 3 червня 2024 року загальна кількість бойових зіткнень на лінії бойового зіткнення - 59. Ворог активізувався на Харківському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Обстановка на Харківщині

Як зазначається, триває бій біля Липців.

На Куп’янському напрямку кількість ворожих атак збільшилась до чотирьох, з них три в районах Невського та Серебрянського лісництва тривають. Ворог застосовує КАБи та некеровані ракети в районах Сіверська, Куп’янська та Синьківки.

Обстановка на Сході

Також активізувався ворог на Сіверському напрямку, де загальна кількість атак ворога за сьогодні зросла до восьми, шість з яких тривають в районі Роздолівки.

Тривають боєзіткнення на Краматорському напрямку.

За даними Генштабу, на Покровському напрямку найбільш гаряче. Кількість боїв за сьогодні зросла до 27, з них 13 тривають. Найбільша активність ворога в районі Новоолександрівки та Сокола. Ворог застосовує авіацію.

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Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку противник за підтримки авіації перейшов до активних дій.

На Оріхівському напрямку було відбито три спроби ворога покращити свої позиції в районах Роботиного та Малої Токмачки. Ворог застосував авіацію.

На Придніпровському напрямку відбито дві ворожі атаки в районі Кринків.

Обстановка на Півночі

Росіяни також завдають артилерійських ударів по прикордонним населеним пунктам Чернігівщини та Сумщини.

На решті напрямків обстановка без особливих змін.

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Зранку 3 червня Генштаб повідомляв, що триває ворожа атака в районі Невського, ситуація напружена. Також відбувається бій біля Іванівського.