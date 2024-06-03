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Естонія підпише безпекову угоду з Україною найближчим часом, - глава МЗС Цахкна

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Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна
Україна та Естонія найближчим часом підпишуть двосторонню угоду про гарантії безпеки.

Про це заявив глава МЗС Естонії Маргус Цахкна під час пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми вирішили укласти безпекову угоду з Україною. І вона найближчим часом буде підписана", - наголосив міністр.

За його словами, відповідно до угоди Естонія щорічно виділятиме на військову допомогу Україні 0,25% від свого ВВП.

"Я думаю, що це дуже промовистий показник нашої готовності допомагати Україні нести цей тягар. Це важливий обсяг", - додав Цахкна.

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Угода про гарантії безпеки

Раніше Україна підписала документи з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією та Ісландією.

Автор: Валерiя Сушкова

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