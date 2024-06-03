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У Литві не пропустили на свою територію вагон із символом "Z", який прибув із Білорусі

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До Литви не пропустили вагон із символом "Z", який прибув із Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Delfi.

Із середини травня 2024 року це була вже третя спроба провезти через Литву вагон із таким символом.

У Литву не пустили вагон із символом Z

За чинними в Литві законами, перевезення територією країни вагонів із такими знаками заборонено. До списку заборонених символів Z внесли у 2022 р. Він означає російську військову агресію та пропаганду воєнних злочинів.

Прикордонники постійно стежать за складами, що в'їжджають на територію Литви. Усі написи на вагонах, що перевозяться по території Литви, повинні відповідати вимогам місцевих законів.

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Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Az AZLK
    Правильно!
    Может в этой железяке орков возили "на Киев за три дня" а потом обратно в пакетах
    Может украденые стир.машинки гоняли на расею.
  • Дмитрий Питалов d7355999
    Хто чув - шо там з побиттям кацапсінами українських волонтерок у Празі? Чи вловили підарів, чи судять, чи вдали, що нічого не було?
  • Amber
    Нічого русофашистській символіці шастати по країнах Європи ,
    бо їх місце на болотах в жо@пі 😡
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