Якщо оновити дані в "Резерв+", то працівники ТЦК можуть вручити повістку на ВЛК, - адвокат

Повістку на проходження ВЛК можуть вручити громадянам, які оновили дані у додатку "Резерв+".

Про це заявила адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Так, людину, яка оновила дані в додатку "Резерв+" правоохоронці чи працівники ТЦК не зможуть оштрафувати за те, що вона не оновила дані. Водночас коли таку людину зустрінуть працівники ТЦК, то наступним кроком буде вручення повістки на ВЛК.

За її словами, така сама процедура очікує й тих, хто дані ще не оновив: їх направлять до ТЦК оновлювати дані. А до процедури оновлення даних і якраз і входить проходження військово-лікарської комісії.

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"Особи, які вже оновили дані онлайн, будуть отримувати направлення на ВЛК і в подальшому реалізовувати це направлення на практиці. Буде доступна більш детальна функція: коли наступного разу зупинять на вулиці, то при перевірці даних буде видно, що людина зареєстрована в єдиному реєстрі призовників, мобілізованих та військовослужбовців. І також буде видно, що в нього є направлення на ВЛК, яке було або не було реалізоване", - пояснила адвокат.

Також у профільних структурах обіцяють, що працівникам ТЦК також буде доступна інформація про те, скільки повісток чоловік отримав і на скільки з них не зреагував. Але зараз цього функціоналу поки не запроваджено.

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