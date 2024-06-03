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Ситник залишив посаду заступника голови НАЗК

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Артем Ситник залишив посаду заступника голови Національного агентства з питань запобігання корупції

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

"Сьогодні, 3 червня 2024 року, заступник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Артем Ситник залишив свою посаду", - ідеться в повідомленні

Як зазначається, 12 травня 2022 року він був призначений заступником Голови НАЗК та відповідав за такі напрями:

  • координація взаємодії з правоохоронними органами та органами прокуратури, у тому числі забезпечення розгляду обґрунтованих висновків про злочини, виявлення активів осіб, причетних до військової агресії проти України;
  • фінансовий контроль, проведення спеціальних перевірок, моніторинг способу життя, перевірка дотримання вимог законодавства, в тому числі у сфері запобігання корупції;
  • запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
  • моніторинг і контроль виконання актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

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"Національне агентство дякує Артему Сергійовичу за його внесок в розвиток Національного агентства та всієї антикорупційної інфраструктури України", - зазначили в НАЗК.

Нагадаємо, з 2015 і до 2022 року Артем Ситник обіймав посаду директора НАБУ. А 12 травня 2022 року ексдиректора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника призначили на посаду заступника голови Національного агентства з питань запобігання корупції.

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Ага, наколядував, звільнився, ось ще одного ТЦК може призвати до лав ЗСУ.
  • олег иванов 9d1a2ffb
    Корупція переможена.Пора на відпочинок.
  • Старый зольдат
    Бесперечно шо путін ***** і гнида.
    А зеленській скотиняка та мерзотник, так?
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