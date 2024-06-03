Ситник залишив посаду заступника голови НАЗК

Артем Ситник залишив посаду заступника голови Національного агентства з питань запобігання корупції

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

"Сьогодні, 3 червня 2024 року, заступник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Артем Ситник залишив свою посаду", - ідеться в повідомленні



Як зазначається, 12 травня 2022 року він був призначений заступником Голови НАЗК та відповідав за такі напрями:

координація взаємодії з правоохоронними органами та органами прокуратури, у тому числі забезпечення розгляду обґрунтованих висновків про злочини, виявлення активів осіб, причетних до військової агресії проти України;

фінансовий контроль, проведення спеціальних перевірок, моніторинг способу життя, перевірка дотримання вимог законодавства, в тому числі у сфері запобігання корупції;

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

моніторинг і контроль виконання актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

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"Національне агентство дякує Артему Сергійовичу за його внесок в розвиток Національного агентства та всієї антикорупційної інфраструктури України", - зазначили в НАЗК.

Нагадаємо, з 2015 і до 2022 року Артем Ситник обіймав посаду директора НАБУ. А 12 травня 2022 року ексдиректора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника призначили на посаду заступника голови Національного агентства з питань запобігання корупції.