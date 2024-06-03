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За тиждень на сході ліквідовано 7449 окупантів, знищено 101 танк та 4712 БпЛА, - ОСУВ "Хортиця"

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Ліквідація окупантів на сході
У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" із 27 травня по 3 червня 2024 року ліквідовано 7449 військовослужбовців РФ.

Про це повідомили в ОСУВ "Хортиця", передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Сили оборони продовжують завдавати військам противника втрат у живій силі та техніці, виснажувати ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Так, за тиждень, із 27 травня по 3 червня, втрати ворога на сході становлять:

  • особового складу – 7449;
  • танків – 101;
  • бойових бронемашин – 171;
  • гармат і мінометів – 218;
  • реактивних систем залпового вогню – 5;
  • важких вогнеметних систем – 2;
  • протитанкових засобів – 17;

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  • засобів ППО – 7;
  • засобів РЕБ – 13;
  • автомобільної техніки – 319;
  • спеціальної техніки – 50;
  • БпЛА – 4712;
  • пунктів управління БпЛА – 1;
  • укриттів – 325;
  • складів боєприпасів – 58;
  • складів ПММ – 10.

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Нагадаємо, протягом минулого тижня, із 20 по 27 травня 2024 року, в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" ліквідовано 7748 російських військових.

Автор: Наталя Джума

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