Повідомлено про підозру пропагандисту-автору словосполучення "ввічливі люди" в Криму, який нині закликає РФ знищити Харків, - СБУ

Служба безпеки задокументувала нові злочини блогера-зрадника Бориса Рожина, який є автором виразу "ввічливі люди". Так він називав окупаційні угруповання РФ, що захоплювали Крим у 2014 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Хто такий Борис Рожин?

Як зазначається, наразі блогер є одним із ключових рупорів Кремля, який публічно підтримує повномасштабну війну РФ проти України та виправдовує воєнні злочини рашистів.

Серед іншого, він закликає до повного знищення цивільної інфраструктури Харкова і виступає за продовження масованих ракетно-бомбових ударів по місту.

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Як пропагандист поширює антиукраїнський контент?

Встановлено, що антиукраїнський контент Рожин поширює під псевдонімом "Colonelcassad" через власні акаунти у соцмережах, із загальною аудиторією майже 1 млн користувачів.

За даними слідства, фігурант почав публічно підтримувати агресора ще під час захоплення Криму, де проживав та заробляв фрілансінгом.

Що відомо про інтернет-видання "голос Севастополя"?

Згодом він очолив там окупаційне інтернет-видання "голос Севастополя", яке поширює кремлівські фейки про війну проти нашої держави.

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Підозра Рожину

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Рожину про підозру одразу за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій);

ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ст. 436 (пропаганда війни).

Також нагадується, що у 2022 році слідчі СБУ повідомили Рожину про підозру за ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

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Де переховується зловмисник?

Оскільки зловмисник переховується на тимчасово окупованій частині України, тривають комплексні заходи, щоб його знайти і покарати.