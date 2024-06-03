Повідомлено про підозру пропагандисту-автору словосполучення "ввічливі люди" в Криму, який нині закликає РФ знищити Харків, - СБУ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Хто такий Борис Рожин?
Як зазначається, наразі блогер є одним із ключових рупорів Кремля, який публічно підтримує повномасштабну війну РФ проти України та виправдовує воєнні злочини рашистів.
Серед іншого, він закликає до повного знищення цивільної інфраструктури Харкова і виступає за продовження масованих ракетно-бомбових ударів по місту.
Як пропагандист поширює антиукраїнський контент?
Встановлено, що антиукраїнський контент Рожин поширює під псевдонімом "Colonelcassad" через власні акаунти у соцмережах, із загальною аудиторією майже 1 млн користувачів.
За даними слідства, фігурант почав публічно підтримувати агресора ще під час захоплення Криму, де проживав та заробляв фрілансінгом.
Що відомо про інтернет-видання "голос Севастополя"?
Згодом він очолив там окупаційне інтернет-видання "голос Севастополя", яке поширює кремлівські фейки про війну проти нашої держави.
Підозра Рожину
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Рожину про підозру одразу за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій);
- ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);
- ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
- ст. 436 (пропаганда війни).
Також нагадується, що у 2022 році слідчі СБУ повідомили Рожину про підозру за ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Де переховується зловмисник?
Оскільки зловмисник переховується на тимчасово окупованій частині України, тривають комплексні заходи, щоб його знайти і покарати.