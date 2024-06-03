Умєров закликав світові оборонні компанії інвестувати у виробництво зброї в Україні

Глава Мінборони України Рустем Умєров закликав провідні світові оборонні компанії інвестувати у виробництво зброї у нашій країні, а також створювати спільні оборонні підприємства.

Про Рустем Умєров розповів на своїй сторінці у соцмережі Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

У межах Азійського саміту з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" очільник оборонного відомства України Рустем Умєров зустрівся з представниками провідних світових оборонних компаній та технологічних гігантів, включаючи BAE Systems, Lockheed Martin, Airbus, Boeing, Saab, Google та Oracle та інші.

Міністр закликав їх інвестувати у виробництво зброї в Україні та створювати спільні оборонні підприємства.

"Це партнерство має великий потенціал: Україна отримує доступ до новітніх технологій, а компанії - можливість розробляти передову зброю. Створення потужної військової індустрії є для нас питанням національної безпеки", - заявив Умєров.

Очільник оборонного відомства зазначив, що Україна вже співпрацює зі згаданими компаніями. А воїни ЗСУ, за його словами, успішно випробовують їхнє озброєння, техніку та технології на полі бою, надаючи унікальний зворотний зв'язок, який допомогає покращувати продукцію.

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"Наш фокус - це виробництво в Україні або залучення українських компаній до співпраці з цими світовими гігантами", - заявив глава Міноборони.

Наостанок він подякував провідним світовим корпораціям за постійну підтримку нашої держави.

Нагадаємо, що раніше міністр оборони Рустем Умєров закликав сусідні країни-члени НАТО закрити небо над західними областями нашої країни.

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