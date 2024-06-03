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Умєров закликав світові оборонні компанії інвестувати у виробництво зброї в Україні

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Умєров закликав світові оборонні компанії інвестувати у виробництво зброї в Україні
Глава Мінборони України Рустем Умєров закликав провідні світові оборонні компанії інвестувати у виробництво зброї у нашій країні, а також створювати спільні оборонні підприємства.

Про Рустем Умєров розповів на своїй сторінці у соцмережі Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

У межах Азійського саміту з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" очільник оборонного відомства України Рустем Умєров зустрівся з представниками провідних світових оборонних компаній та технологічних гігантів, включаючи BAE Systems, Lockheed Martin, Airbus, Boeing, Saab, Google та Oracle та інші.

Міністр закликав їх інвестувати у виробництво зброї в Україні та створювати спільні оборонні підприємства.

"Це партнерство має великий потенціал: Україна отримує доступ до новітніх технологій, а компанії - можливість розробляти передову зброю. Створення потужної військової індустрії є для нас питанням національної безпеки", - заявив Умєров.

Очільник оборонного відомства зазначив, що Україна вже співпрацює зі згаданими компаніями. А воїни ЗСУ, за його словами, успішно випробовують їхнє озброєння, техніку та технології на полі бою, надаючи унікальний зворотний зв'язок, який допомогає покращувати продукцію.

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"Наш фокус - це виробництво в Україні або залучення українських компаній до співпраці з цими світовими гігантами", - заявив глава Міноборони.

Наостанок він подякував провідним світовим корпораціям за постійну підтримку нашої держави.

Нагадаємо, що раніше міністр оборони Рустем Умєров закликав сусідні країни-члени НАТО закрити небо над західними областями нашої країни.

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Топ коментарі

  • Зэлэный_Змий
    Умєров, ти дебіл? (далі попунктно)
    1. Як слушно зауважив пан вище - де брати електрику?
    2. Хто буде вкладати бабло в ризиковане комерціне підприємство, яке можуть розбомбити?
    3. Хто там буде працювати? Робітників ОПК гребуть в ТЦК. Реєструвати завод як шапіто?
    4. Далеко не у всіх західних підприємств є бюджет на хабарі. Байрактар вже заплатив мільон, який просили електрики за підключення?
    5. Відчизняні виробники нехай повиздихають?
  • Валерій Кваша
    Хочуть вже інвкстиції розкрадати. Ніяк сарана зелена не нажереться.
  • Vasiliy SINITSA
    ВОНО - Їбанько - АЛЕ - УЙОБИЩЕ- ВОНО виконує замовлення по пошуку ДУРНІВ - які ЗЕгнидам дадуть КЕШ - а потім Дермократія їх "ОСВОЇТЬ". Вони ВСім скопом прикидаються, що стоять на захисті інтересів держави Україна. Насправді - мета одна - ЯК і у шапкокрада четвертого. ТУПО КРАСТИ. Тупо красти і зробити це"Законним шлахом" - ПОБУДУВАТИ "законні" ланцюжки "освоєння" коштів з держбюджету.ВЖЕ зараз УСІ більш =-менш толкові стартапи "освоюються" або ТУПО топляться через жОПу найвеличнічого. Через це - намагання "проїбсти" або ПРОЇБАТИ все- що не дають грошима. А потім бігати по світу і як Шура Балаганов смикати чужі гаманці і кричати - "ДАЙ МУЛЬЯРД". На ОДИН кондом + ОДИН гандон цього не скажуть. В кращому випадку зійде за вороже ІПсО і "такогоНе було". І похєр що ВЖЕ 70% цьому НЕ ВІРЯТЬ. Пока бюджет під контролем = треба жерти, поки не вдавляться. Вони не Раджа з мультику про золоту антилопу. Вони ніколи не скажуть ДОСИТЬ. ГНИДИ - вони настирні і НЕ ДАЮТЬ ВАМ жити поки є на тілі держави Україна.
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