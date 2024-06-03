Новини

Польські фермери планують поновити блокування руху вантажівок у ПП "Гребенне-Рава-Руська", - Держмитслужба

3 47657
Польські фермери анонсували блокаду кордону
Польські фермери анонсували блокування вантажної ділянки в пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне".

Про це повідомила Державна митна служба, інформує Цензор.НЕТ.

"З 10:00 год. 4 червня за київським часом до другої половини дня 6 червня польські фермери планують блокування вантажної ділянки в пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку із цим очікується повна зупинка руху вантажних автомобілів на виїзд з України.

"У напрямку на вʼїзд в Україну польська сторона пропускатиме не більше 24 вантажівок на добу (два запуски по 12 авто) і до 4 автомобілів на годину з гуманітарними вантажами", - додали у митній службі.

Читайте: У Росії поскаржились на блокування імпорту з Європи митниками Польщі та Литви

Автор: Богдан Русінко

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Serhiy Talatynnik
    Ооо грошику раха підкинула щоб трохи допомогу військову підтримати. А що тепер курви польскі хфермера скажуть знову збіжжя?
  • Andrew Moon
    Фермери просто прикриття. Видно Туск знову чергові транші від ЕС вибиває.

    Отак діє нормальний уряд -
    Чеська поліція пакує кацапів які вчора напали на українських волонтерів а Празі

  • AbOriginal_UA
    Оті фермери - це єдина скотина, яка пасеться на асфальті!
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини