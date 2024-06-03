Польські фермери планують поновити блокування руху вантажівок у ПП "Гребенне-Рава-Руська", - Держмитслужба

Польські фермери анонсували блокування вантажної ділянки в пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне".

Про це повідомила Державна митна служба, інформує Цензор.НЕТ.

"З 10:00 год. 4 червня за київським часом до другої половини дня 6 червня польські фермери планують блокування вантажної ділянки в пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку із цим очікується повна зупинка руху вантажних автомобілів на виїзд з України.

"У напрямку на вʼїзд в Україну польська сторона пропускатиме не більше 24 вантажівок на добу (два запуски по 12 авто) і до 4 автомобілів на годину з гуманітарними вантажами", - додали у митній службі.

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