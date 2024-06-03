Росіяни розуміють, що перезапуск ЗАЕС на цей момент є непрактичним і навіть небезпечним, - Гроссі

За нинішніх обставин перезапуск росіянами Запорізької АЕС є недоцільним, і вони це також розуміють.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі під час пресконференції у понеділок у Відні.

"Щодо Калінінграда, то я б не говорив про те, що Росія хоче запустити (ЗАЕС. – Ред.), а я намагаюся завадити їй це зробити. Це було б несправедливо і неправильно. Але очевидно, що була інформація, ознаки, які вказували на те, що такий намір був. Тож я одразу відреагував на ці речі. Я сказав: "Ну, добре. Гаразд, яка тут ідея? Чи є часові рамки?". Тож я думаю, що технічні розмови дозволили нам зрозуміти, що вони (росіяни. – Ред.) дійсно мають намір використовувати цю станцію, але вони визнають, скажімо так, що ми сходимося або маємо однакову точку зору, що на даний момент це було б непрактично і, можливо, навіть небезпечно", - сказав Гроссі, коментуючи свою зустріч 28 травня у Калінінграді з російською міжвідомчою делегацією.

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Водночас він зауважив про те, що дискусії в Калінінграді не варто характеризувати "як формальну домовленість". "Це була технічна дискусія, але зі збігом у тому сенсі, що за нинішніх обставин перезапуск, поступовий або одночасний, або декількох блоків, був би недоцільним. Причинами цього є, по-перше, звичайно, військові дії, які все ще тривають у регіоні. А по-друге – ситуація навколо зовнішнього енергопостачання", - зазначив Гроссі.

За його словами, російська сторона наразі розуміє "недоцільність" перезапуску ЗАЕС.

"Я думаю, що висновок, і я був радий відзначити, що це єдиний висновок російського менеджменту, полягає в тому, що за нинішніх обставин це було б недоцільно. Ідея, звичайно, у них є – перезапустити в якийсь момент. Вони не планують виводити цю атомну електростанцію з експлуатації", - заявив гендиректор МАГАТЕ.

Він наголосив на тому, що спочатку в районі ЗАЕС не повинно бути жодної військової активності, а також забезпечено стабільне зовнішнє електропостачання і проведено важливі ремонтні роботи.

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Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що російські загарбники повідомили, що планують перезапустити роботу окупованої української Запорізької АЕС та попередили про це МАГАТЕ.