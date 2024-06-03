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У Маріуполі окупанти закрили всі пляжі та заборонили купальний сезон, - Андрющенко

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У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники закрили всі пляжі
У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники закрили всі пляжі.

Про це розповів у Telegram радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Окупаційна влада Маріуполя закрила у місті всі пляжі та заборонила купальний сезон.

Як зазначив Андющенко, загарбники заборонили купатися місцевим жителям не лише у морі, а й в інших водоймах.

"Наслідки екоциду, якого немає. Що там по "такое чистое море никогда не было"?", - прокоментував ситуацію Андрющенко.

Він також опублікував відповідний псевдоуказ окупаційної влади.

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники закрили всі пляжі

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники закрили всі пляжі
Раніше Андрющенко розповідав, що у тимчасово окупованому Маріуполі мешкає близько 80 тисяч росіян.

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Топ коментарі

  • Hanka Panyanka
    чого ви такий злий, люди хочуть відпочивати..., вже нема такого смороду від трупів, чого б не відпочити..., в нас он по телебаченню кожен день якісь весели хохми, розваги, всі сміються, а в людей там, навіть пляжів немає...
  • Ирина Корзун
    Життя в окупації орків - це пекло!

    Шкода, що не всі це освідомили і досить легковажно відносяться до захисту України та її майбутнього існування.
  • Gretea
    Як це вам на голову налазить, такий ідиотизм публікувати?! Пляжі?? В Маріуполі?? Це ми типу маємо перейматися, щоб окупанти людям дозвілля забезпечувало?
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