У Маріуполі окупанти закрили всі пляжі та заборонили купальний сезон, - Андрющенко
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У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники закрили всі пляжі.
Про це розповів у Telegram радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, повідомляє Цензор.НЕТ.
Окупаційна влада Маріуполя закрила у місті всі пляжі та заборонила купальний сезон.
Як зазначив Андющенко, загарбники заборонили купатися місцевим жителям не лише у морі, а й в інших водоймах.
"Наслідки екоциду, якого немає. Що там по "такое чистое море никогда не было"?", - прокоментував ситуацію Андрющенко.
Він також опублікував відповідний псевдоуказ окупаційної влади.
Раніше Андрющенко розповідав, що у тимчасово окупованому Маріуполі мешкає близько 80 тисяч росіян.