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На Глобальний саміт миру від США поїде віцепрезидентка Гарріс та радник із нацбезпеки Салліван

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Камала Гарріс

США визначились з представництвом на Глобальному саміті миру: поїдуть віцепрезидентка Камала Гарріс та радник із національної безпеки Джейк Салліван.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву адміністрації президента США Джо Байдена.

"Віцепрезидентка підкреслить відданість адміністрації Байдена-Гарріса підтримці зусиль України щодо забезпечення справедливого та тривалого миру на основі суверенітету та територіальної цілісності України та принципів Статуту ООН", - йдеться в заяві.

Разом з нею до Люцерна поїде радник із національної безпеки Джейк Салліван. Вони удвох представлятимуть на саміті Сполучені Штати.

Читайте: На Глобальному саміті миру Індія буде представлена секретарем МЗС або заступником радника з питань національної безпеки, - Hindustan Times

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Наразі відомо про 107 країн та міжнародних організацій, які візьмуть участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії.

Автор: Остап Грицишин

Топ коментарі

  • Vi Wa
    зеленский, кого ты хочешь нае бать, пыжась что ты ещё президент. Ты просрочка воняющая, как таракан и ху йло. И другие президенты тебе на дипломатическом языке это тупому объясняют
  • Erlich Bachman
    https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/06/2/7187269/ Зеленський: Є шанс, що Байден приїде на Саміт миру

    Усьо пропало. сі сказав сосі, джо не приїжджо.
  • вася cbd054f2
    это ноль
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