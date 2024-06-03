На Глобальний саміт миру від США поїде віцепрезидентка Гарріс та радник із нацбезпеки Салліван

США визначились з представництвом на Глобальному саміті миру: поїдуть віцепрезидентка Камала Гарріс та радник із національної безпеки Джейк Салліван.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву адміністрації президента США Джо Байдена.

"Віцепрезидентка підкреслить відданість адміністрації Байдена-Гарріса підтримці зусиль України щодо забезпечення справедливого та тривалого миру на основі суверенітету та територіальної цілісності України та принципів Статуту ООН", - йдеться в заяві.

Разом з нею до Люцерна поїде радник із національної безпеки Джейк Салліван. Вони удвох представлятимуть на саміті Сполучені Штати.

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Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Наразі відомо про 107 країн та міжнародних організацій, які візьмуть участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії.