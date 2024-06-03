Окупанти вивезли на "оздоровлення" до Чувашії 43 дитини з Бердянська

Росіяни вивезли до Чувашії 43 дитини з Бердянська під виглядом "оздоровлення", загалом планується відправити 300 дітей.

Про це повідомили в Бердянській МВА, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом чи не всього періоду окупації фейкова влада регулярно вивозить маленьких бердянців та мешканців інших ТОТ на територію РФ. Це робиться під різними приводами, такими як "екскурсії" або "оздоровлення".

Цього разу "оздоровити" юних мешканців курортного міста вирішили у так званому "шефському" регіоні - Чувашії. Загалом на "відпочинок" планують відправити 300 дітей. Наразі 43 з них вже доставили у регіон", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, маніпуляція дітьми - одна з найгірших форм терору, який чинять рашисти в окупації. Вони використовують молоде покоління у своїй пропаганді, приділяючи увагу знищенню української ідентичності.

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"Таким чином окупанти підтверджують, що колись квітуча курортна та оздоровча структура узбережжя Азовського моря більше не здатна задовольнити потреби людей. Дії окупантів знищили те, що було гордістю нашого регіону - чисті пляжі, оздоровчі табори та санаторії, де наші діти могли набиратися сил та здоров'я", - додали в МВА.

Також повідомляється, що на базі колись потужного оздоровчого центру "Червона гвоздіка" рашисти створили так званий філіал "Артеку", який по своїй суті є черговим пропагандистським осередком.

"Вивезення дітей у РФ під виглядом оздоровлення є не лише спробою заохотити їх до любові до "руського міру", а й тривожним сигналом про стан наших курортних зон", - наголосили в МВА.

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Нагадаємо, раніше повідомляллося, що на початку повномасштабного вторгнення Росія викрала з Херсонського Будинку дитини 46 українських дітей, про місцезнаходження яких досі нічого не відомо.