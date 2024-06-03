США шукають для України додаткові системи ППО, але без економіки неможливо вести війну, - Салліван

Джейк Салліван зазначив, що США інвестують у розвиток української економіки вже зараз, не чекаючи завершення війни.

Про це радник Білого дому з питань нацбезпеки заявив під час форуму посадовців та експертів Global Impact у Вашингтоні, пише "Голос Америки", інформує Цензор.НЕТ.

Салліван розповів, що наразі США "активно працюють над тим, щоб знайти і придбати додаткові системи протиповітряної оборони" для України, щоб допомогти їй захиститися від російського терору.

Крім цього, він також наголосив на важливості розбудови економіки України в умовах війни, оскільки від цього теж залежить ведення ефективної військової кампанії.

"Але з іншого боку, ви не можете воювати у війні, загарбницькій війні, яку почав і веде ваш сусід на вашій території, якщо ви не маєте економіку, щоб створювати ресурси, аби утримувати ваших солдатів на лінії фронту", - сказав радник Білого дому.

Салліван зазначив, що "ідея про те, що ми якось можемо підтримувати військові сили, але не економіку, заперечує все, що ми знаємо про ведення ефективної військової кампанії".

"Тож під лідерством таких людей як Пенні Пріцкер (спеціальна представниця США з відновлення економіки України, - ред.) та інших, які посилено думають разом зі своїми українськими партнерами, про те, що ми можемо зробити, щоб посадити насіння для цієї майбутньої можливості і як ці насінини розцвітуть навіть у розпал війни, - це великий наш пріоритет", - сказав американський посадовець.

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Представник адміністрації Джо Байдена розповів, що США інвестують у розвиток української економіки вже зараз. Він нагадав, що у пакет допомоги Україні від США на суму 61 мільярд доларів було закладено й фінансування невійськової допомоги для нашої держави. Йдеться про 9 мільярдів економічної допомоги українському уряду у позику.

Нагадаємо, раніше старший директор з питань Європи Ради нацбезпеки США Майкл Карпентер розповів, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США забезпечили близько 81 мільярдів доларів на підтримку нашої держави. З цих коштів 51 мільярд – це військова допомога.

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