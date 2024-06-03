Мінцифри звернулось до Apple та Google щодо блокування застосунків онлайн-казино, - Железняк

Міністерство цифрової трансформації провело переговори з Apple та Google щодо вилучення застосунків нелегальних казино з українських магазинів застосунків.

Про це у своєму телеграм-каналі написав нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що згідно з рішенням РНБО, Мінцифри мало провести перемовини з Apple та Google щодо вилучення застосунків нелегальних казино з українських магазинів додатків.

Як зазначив нардеп, в App Store таких додатків 35, в Play Market додатків 24.

Він додав, що міністерство вже звернулось до корпорацій.

"Має бути один з найбільш дієвих заходів, якщо платформи дослухаються до прохання уряду", - резюмував Железняк.

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Як писав Цензор.НЕТ, у квітні цього року президент Володимир Зелеський увів у дію рішення РНБО щодо "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет".

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