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Мінцифри звернулось до Apple та Google щодо блокування застосунків онлайн-казино, - Железняк

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Боротьба з онлайн казино: Мінцифри звернулось до Apple та Google

Міністерство цифрової трансформації провело переговори з Apple та Google щодо вилучення застосунків нелегальних казино з українських магазинів застосунків.

Про це у своєму телеграм-каналі написав нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що згідно з рішенням РНБО, Мінцифри мало провести перемовини з Apple та Google щодо вилучення застосунків нелегальних казино з українських магазинів додатків.

Як зазначив нардеп, в App Store таких додатків 35, в Play Market додатків 24. 

Він додав, що міністерство вже звернулось до корпорацій.

"Має бути один з найбільш дієвих заходів, якщо платформи дослухаються до прохання уряду", - резюмував Железняк.

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Як писав Цензор.НЕТ, у квітні цього року президент Володимир Зелеський увів у дію рішення РНБО щодо "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет".

Також читайте: Суд арештував рахунки ще двох з переліку найбільших онлайн-казино в Україні

Автор: Остап Грицишин

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Топ коментарі

  • Oleksandr Bilonoh
    Нащо блокувати? Краще під час війни забирайте 80% доходу і купуйте на ці гроші FPV. Там дохід більше 100 млрд грн.
  • Andru Volum
    потому что:
    1. попробуй собери с оффшорных компаний хоть копейку ))) (найди)
    2. игромания -- это зависимость (болезнь) и люди которые ей подвержены как правило проигрывают все семейные средства и ценности в 0...
  • Serg 334388ac
    Алкоголізм, це також хвороблива залежність. Давайте заборонимо у продажу алкоголь. Якщо є дурні, які грають, бухають і займаються іншою фігнею, це лише їхні проблеми.
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