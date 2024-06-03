Росіяни атакували Новобаварський район Харкова, спрацювала ППО

Сьогодні, 3 червня, військові РФ атакували Новобаварський район Харкова, працювала українська ППО.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти о 18:40 цілили по Новобаварському району Харкова. Спрацювали сили ППО", - написав він

Як зазначається, за попередніми даними є пошкодження будівлі, яка не експлуатується. На цю хвилину - без постраждалих.

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Нагадаємо, внаслідок ударів РФ по Новобаварському району Харкова в ніч на 31 травня загинули 9 осіб.