У Бєлгородській області РФ спалахнув склад з боєприпасами, є поранені серед російських військових, - ЗМІ

У Бєлгородській області РФ загорівся склад боєприпасів. Семеро окупантів зазнали поранень.

Про це пише російський Тelegram-канал ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдень, 2 червня, поблизу хутора Гремучий Івнянського району Бєлгородської області у таборі російських військових пролунав вибух, який спричинив пожежу на складі боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Попередня причина інциденту нібито необережне поводження з боєприпасами. Через детонацію боєприпасів постраждали семеро російських військових. Загарбники дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Зазначається, що хутір Гремучий розташований приблизно за 39 кілометрів на північ від Бєлгорода. А від кордону з Україною до складу, де стався вибух - понад 63 кілометри.

Раніше повідомлялося, що у Бєлгороді розгінний блок російської ракети ЗРГК "Панцырь" пробив дах легковика "ВАЗ" та застряг у салоні.

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