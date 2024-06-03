Італія може передати Україні другу систему ППО SAMP-T, - Reuters

Україна може отримати ще одну систему протиповітряної оборони SAMP-T.

Про це пише видання Reuters із посиланням на власне джерело, передає Цензор.НЕТ.

Співрозмовник видання заявив, що Італія готується відправити систему SAMP-T, яка розгорнута в Кувейті, але незабаром має повернутися до Італії. Однак він не назвав терміни доставки.

У Reuters нагадують, що з моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Італія схвалила вісім пакетів підтримки України. Система протиповітряної оборони, ймовірно, стане частиною дев'ятого пакета, який може бути затверджений найближчим часом, додало джерело.

Читайте: Італія не збирається посилати війська в Україну, це суперечить конституції країни, - глава МЗС Таяні

Всі постачання перебувають під державною таємницею, і уряд ніколи не оприлюднював точний список зброї, яку він відправляв в Україну.

У матеріалі йдеться, що уряд може дати зелене світло новим поставкам після саміту лідерів країн Групи семи, який Італія прийматиме 13-15 червня.

В травні минулого року повідомлялось, що Україна отримала зенітний ракетний комплекс дальньої дії SAMP-T від Італії та Франції.

Читайте також: Італія проти використання її зброї для ударів по РФ, - глава МЗС Таяні