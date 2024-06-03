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Поліцейські затримали чотирьох осіб, пов’язаних з нападом на українських волонтерів у Празі, - ЗМІ

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Напад на волонтерів у Празі: поліцейські затримали 4 людей

Чеські правоохоронці затримали чотирьох осіб, що причетні до нападу на волонтерів ініціативи Prague Maidan, які збирали гроші на підтримку України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Зазначається, що всі четверо були затримані в аеропорту Праги.

У зв'язку з інцидентом слідчі порушили кримінальну справу за підозрою у скоєнні кількох кримінальних злочинів.

"У зв'язку з тим, що розслідування цієї справи ще триває, ми не будемо наразі надавати жодної додаткової інформації щодо неї", - заявили чеські правоохоронці.

Нагадаємо, 1 червня на Староміській площі у в центрі столиці Чехії Праги російськомовні іноземці напали на волонтерів ініціативи Prague Maidan, які збирали гроші на підтримку України.

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Автор: Остап Грицишин

Топ коментарі

  • Igor Grytselyak
    Дивує інше(В Чехії купа чоловіків з України,котрі не працюють,могли б підстрахувати цих,а коли москалі підскочили там їх і *********".
  • Грицько Злий
    А зразу цих кацапських тварин можна було затримати?
  • littwa
    Хай присядуть 2-3 роки. Ех жаль тюрьма там 3-зірковий готель, лаптєногі там як на курорті будуть
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