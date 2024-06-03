Поліцейські затримали чотирьох осіб, пов’язаних з нападом на українських волонтерів у Празі, - ЗМІ
11 73942
Чеські правоохоронці затримали чотирьох осіб, що причетні до нападу на волонтерів ініціативи Prague Maidan, які збирали гроші на підтримку України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Зазначається, що всі четверо були затримані в аеропорту Праги.
У зв'язку з інцидентом слідчі порушили кримінальну справу за підозрою у скоєнні кількох кримінальних злочинів.
"У зв'язку з тим, що розслідування цієї справи ще триває, ми не будемо наразі надавати жодної додаткової інформації щодо неї", - заявили чеські правоохоронці.
Нагадаємо, 1 червня на Староміській площі у в центрі столиці Чехії Праги російськомовні іноземці напали на волонтерів ініціативи Prague Maidan, які збирали гроші на підтримку України.