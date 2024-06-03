Верхня палата парламенту Швейцарії відхилила план із допомоги Україні на 5 млрд франків

Верхня палата парламенту Швейцарії відхилила виділення додаткового фінансування для власних збройних сил та надання допомоги Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Законодавці відхилили 15-мільярдний пакет допомоги, який включав 10,1 мільярда франків додаткового фінансування для збройних сил Швейцарії та 5 мільярдів франків (5,58 мільярда доларів) допомоги Україні.

Пакет був задуманий як внесок у безпеку Швейцарії та "мир у Європі" через війну, яку веде Росія проти України. Допомога Україні передбачалася на підтримку реконструкції та відновлення інфраструктури в країні.

Однак, як зазначає Reuters, останніми тижнями багато хто очікував поразки цього плану, особливо проти нього були законодавці з правого боку. Праві націоналістичні законодавці наполягають на тому, щоб Швейцарія залишалася суворо нейтральною.

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