Зараз у Харкові немає власної електрогенерації, - мер Терехов

Через значні пошкодження енергетичної інфраструктури російськими обстрілами Харків не може забезпечити себе електроенергією та отримує її з інших регіонів.

Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов в інтерв'ю естонській телерадіомовній компанії ERR, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Сьогодні в нас немає жодної власної генерації в місті і ми змушені брати електрику з інших міст. Це дуже важка ситуація, і вона балансує на межі, ми це прекрасно розуміємо. Неможливо входити в зиму з такою системою енергозабезпечення, тому що від енергозабезпечення залежить уся інша комунальна сфера, починаючи від водопостачання і закінчуючи газо- і теплопостачанням", - зауважив мер Харкова.

Журналіст ERR припустив, якщо не вдасться відновити електропостачання у належному обсязі, то частині харків'ян доведеться на зиму покинути місто. Терехов відповів, що влада працює над тим, аби всі жителі Харкова були забезпечені теплом.

"Ми докладаємо для цього максимум зусиль. Те, що ми сьогодні робимо, жодне місто в жодній країні світу не робило. Нам заново потрібно переробити всю систему енергопостачання, водопостачання та теплопостачання. І на все це в нас є лише кілька місяців. Наша ідея - будувати маленькі підстанції. Їх неможливо всі зруйнувати. Вони виробляють потужність приблизно 1-3 мегавати, не більше", - пояснив посадовець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні про евакуацію з Харкова не йдеться. Сюди евакуюють людей з області, - мер Терехов

Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів значні пошкодження отримала та зупинила роботу Харківська ТЕЦ-5 та Зміївська ТЕС на Харківщині.