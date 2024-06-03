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Під Вовчанськом ЗСУ взяли у полон близько 60 росіян. У місті тривають бої, - речник ОСУВ "Хортиця" Волошин

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Під Вовчанськом ЗСУ взяли у полон близько 60 росіян

Під Вовчанськом на Харківському напрямку українські захисники взяли в полон близько 60 російських загарбників.

Про це у коментарі виданню LIGA.net розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначив Волошин, російських полонених Сили оборони взяли у неділю, 2 червня.

Станом на понеділок, 3 червня, у місті Вовчанськ точаться бої.

До слова, кількома днями раніше Волошин розповідав, що Сили оборони контролюють Вовчанськ приблизно на 70%.

У понеділок, 3 червня, речник ОСУВ "Хортиця" розповів про успіхи ЗСУ на Харківському напрямку. Зокрема, за його словами, за добу Сили оборони уразили три склади з боєприпасами, один склад з пально-мастильними матеріалами та 12 бліндажів окупантів. Загарбники втратили 130 осіб, із них 59 – безповоротні.

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Топ коментарі

  • Тонка червона лінія
    @ "На харьковском фронте применены обычные мясные штурмы и наступление планировалось впопыхах. И на данном направлении воюет не дополнительные войска из воздуха взятые, а новый сформированный Ленинградский ВО, который должен стоять на Северо-Западе супротив Балтии и Финляндии."
    @ "Я с самого начала ожидал, что новый Ленинградский ВО был создан для того, чтобы заманивать дегенератов "будете спокойно сидеть на границе с финкой, зарплату получать".
  • Анатолій Горсеклемендирж
    Хто їх взяв ,тому поради з форумів непотрібні.
  • Dmitry Klaus
    Годуй зараз їх, дармоїдів...
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