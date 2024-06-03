Під Вовчанськом ЗСУ взяли у полон близько 60 росіян. У місті тривають бої, - речник ОСУВ "Хортиця" Волошин
Під Вовчанськом на Харківському напрямку українські захисники взяли в полон близько 60 російських загарбників.
Про це у коментарі виданню LIGA.net розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, повідомляє Цензор.НЕТ.
Як зазначив Волошин, російських полонених Сили оборони взяли у неділю, 2 червня.
Станом на понеділок, 3 червня, у місті Вовчанськ точаться бої.
До слова, кількома днями раніше Волошин розповідав, що Сили оборони контролюють Вовчанськ приблизно на 70%.
У понеділок, 3 червня, речник ОСУВ "Хортиця" розповів про успіхи ЗСУ на Харківському напрямку. Зокрема, за його словами, за добу Сили оборони уразили три склади з боєприпасами, один склад з пально-мастильними матеріалами та 12 бліндажів окупантів. Загарбники втратили 130 осіб, із них 59 – безповоротні.