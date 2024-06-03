РФ посилила інформаційні операції проти Євросоюзу перед виборами до Європарламенту, - Боррель

Перед виборами до Європарламенту, які відбудуться з 6 по 9 червня, росіяни посилюють кампанії проти ЄС для насичення інфопростору фейками.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.

Він зазначив, що після початку російської війни проти України недружні іноземні гравці, зокрема РФ, посилили операції з інформаційних маніпуляцій у всій Європі та за її межами.

"Ці операції є частиною ширших гібридних та кібернетичних атак, які закордонні держави, і особливо Росія, застосовують проти нас і наших партнерів", - пояснив Боррель.

Він нагадав, що з 6 до 9 червня жителі країн Європи обиратимуть новий склад Європарламенту, який визначатиме подальший розвиток ЄС, головні напрямки внутрішньої та зовнішньої політики, а також шляхи подолання викликів. Глава дипломатії зазначив, що напередодні виборів кількість інформаційних маніпуляцій з боку РФ значно зросла.

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"Державні інформаційні кампанії за спонсорства Росії спрямовані на те, щоб наводнити інформаційний простір ЄС неправдивим контентом, і це є загрозою для проведення наших демократичних дебатів, особливо у часи виборів", - підкреслив Високий представник.

За його словами, прокремлівські платформи намагаються не тільки забруднити інформаційне середовище всередині ЄС, а й заплямувати його репутацію в усьому світі, зокрема на Близькому Сході, в Латинській Америці, Африці та Азії.

Однак, як стверджує Боррель, у Брюсселя є необхідні ресурси для ефективної протидії шкідливим іноземним впливам, особливо під час виборів до Європарламенту. Також він наголосив, що європейські громадяни на особистому рівні мають зберігати пильність, щоб не стати жертвою зовнішніх інформаційних маніпуляцій.

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