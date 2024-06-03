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На ТОТ Луганщини окупанти виводять бюджетників прибирати вулиці, - Центр нацспротиву

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На ТОТ Луганщини окупанти виводять бюджетників прибирати вулиці

На тимчасово окупованих територіях Луганщини російські загарбники змушують бюджетників прибирати вулиці через брак двірників та працівників житлово-комунального господарства.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Працівники окупаційних адміністрацій, соціального захисту, вчителі, викладачі, студенти та представники інших бюджетних структур змушені прибирати вулиці "молодих республік". І це не тільки в час традиційних травневих суботників", - зазначає Центр нацспротиву.

Зокрема, минулими вихідними окупаційна влада змусила прибирати вулиці міст Луганщини щонайменше 54 тисяч бюджетників.

У ЦНС зазначають, що зараз окуповані українські міста потерпають від несанкціонованих смітників практично на кожній вулиці. А все тому, що у містах бракує двірників та працівників житлово-комунального господарства. Оскільки цих людей окупанти масово мобілізують до лав армії РФ.

Раніше ЦНС повідомляв, що росіяни планують відправити понад 2,5 тис. підлітків з окупованих територій України на військові навчання до РФ. 

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Топ коментарі

  • Пересічний українець 3af2245a
    Привіт, рашистський совок !
    Хто добряче застав СРСР пам'ятає, як професори і академіки перебирали капусту і картоплю на кагатах. Рашкостан оголосив себе спадкоємцем СРСР - то чому ж дивуватися?
    Хіба безмежній тупості тих дебілів, котрі бажають рузького міру.
  • Лантух
    нє а що вони дуиали..приїдуть чурбани з бурятами і будуть віниками розмахувати?
  • Fish Man
    У нас теж виводять і?
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