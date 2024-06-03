Італія готує новий пакет допомоги Україні, в якому передбачена система ППО SAMP/T, - глава МЗС Таяні

Очільник зовнішньополітичного відомства Італії Антоніо Таяні підтвердив наміри Риму передати Україні систему протиповітряної оборони SAMP/T. Вона надійде Києву у межах 9-го пакету військової допомоги.

Про це Таяні розповів в етері радіостанції Rai Radio1, пише "Європейська правда", інформує Цензор.НЕТ.

Глава МЗС Італії підтвердив, що уряд його країни готує черговий пакет військової допомоги для України. Однак його зміст він не став розголошувати.

"Але відомо, що ми надішлемо SAMP-T, який є засобом протиповітряної оборони, тобто захист, про який нас попросила сама Україна, це не є таємницею", - сказав дипломат, підвердивши інформацію, яка напередодні з'явилася у ЗМІ.

Також глава італійського МЗС заявив, що його держава не відправлятиме своїх військових до України. Крім цього, він повторив свою недавню заяву про те, що італійська зброя не може бути використана Силами оборони України для ударів по території Росії.

Нагадаємо, що у понеділок, 3 червня, ЗМІ повідомили, що Італія збирається передати Україні ще одну систему протиповітряної оборони SAMP-T. Перша така установка була передана Україні у 2023 році. До слова, це єдина система європейського виробництва, яка може перехоплювати балістичні ракети. Також SAMP/T здатна відстежувати десятки цілей та перехоплювати 10 ракет одночасно.

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