Швейцарія мобілізувала 4 тис. військових для охорони Глобального саміту миру. Район проведення конференції патрулюватимуть винищувачі, - El Mundo

Армія Швейцарії з понеділка, 3 червня, мобілізувала близько 4 тисячі військовослужбовців. Їх залучать для охорони Глобального саміту миру, який відбудеться 15-16 червня на курорті Біргеншток, що поблизу міста Люцерн.

Про це пише El Mundo, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначає видання, військовослужбовці будуть допомагати у забезпеченні безпеки мирного саміту щодо України. Вони надаватимуть підтримку поліції у виконанні таких завдань, як охорона критично важливих об'єктів, спостереження за повітряним простором і логістика. Контингент буде воконувати свої завдання до 19 червня.

Крім цього, у районі проведення дводенної конференції діятимуть й інші заходи безпеки, а також обмеження. Повідомляється, що з 13 по 17 червня в районі саміту діятимуть обмеження повітряного простору, які стосуватимуться некомерційних польотів і польотів безпілотників та інших безпілотних об'єктів.

Також місце проведення саміту патрулюватимуть винищувачі F/A 18.

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Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Наразі відомо про 107 країн та міжнародних організацій, які візьмуть участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія спробує зірвати саміт миру у Швейцарії.