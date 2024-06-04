Представники ТЦК потрапили в ДТП, наздоганяючи велосипедиста на Львівщині

3 червня на Львівщині, наздоганяючи велосипедиста, який відмовився показувати документи, представники ТЦК потрапили в ДТП. Чоловік впав з велосипеда, машина військових з'їхала в кювет.

Відповідне відео поширили місцеві пабліки, передає Цензор.НЕТ.

В Львівському обласному ТЦК та СП відреагували на інцидент, та заявили, що "на прохання військовослужбовців РТЦК пред'явити документи, громадянин почав викрикувати нецензурну лексику, ображати військовослужбовців, поводитися зухвало і агресивно. Далі громадянин почав втікати на велосипеді".

"Військовослужбовці, які були задіяні в групі оповіщення, є учасниками бойових дій і на службу в РТЦК переведені з бойових частин. Не справившись з емоціями, вирішили переслідувати втікача. Відтак догнали й намагалися перегородити йому шлях. Однак тому вдалося втекти", - йдеться в повідомленні.

В ТЦК нагадують, що всі громадяни призовного віку повинні носити з собою військово-облікові документи й пред'являти їх на прохання поліції чи військовослужбовців ТЦК.

Читайте: Значна частина відео в соцмережах, де зображені конфлікти з представниками ТЦК зняті на ТОТ, - Сухопутні війська