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США запровадили санкції проти Ірану за передачу БпЛА РФ

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Санкції США проти Ірану за передачу безпілотників РФ

США застосували санкції проти проти чотирьох іранських компаній та однієї фізичної особи, які займались виробництвом ударних дронів та їх передачі Росії.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сполучені Штати вводять санкції проти чотирьох іранських компаній та однієї фізичної особи, пов’язаних із розробкою, виробництвом і поставками БПЛА, які режим Ірану надає Росії, а також воєнізованим проксі-угрупованням та партнерам з метою затягування конфлікту та дестабілізації регіону", - повідомив він.

Зокрема, обмеження стосуються чотирьох організацій, пов’язаних із компанією Rayan Roshd Afzar, яку США внесли до санкційного переліку раніше, а також проти керівника Iran Aviation Industries Organisation, дочірньої організації Міністерства оборони та логістики збройних сил Ірану.

Санкції були узгоджені та запроваджені разом із Європейським Союзом.

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Автор: Остап Грицишин

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Топ коментарі

  • Михайло Иляш
    НІ ПРО ЩО - Іран під санкціями уже 50 років - він продає всю нафту Китаю а звідти купляє все що треба
  • Всеволод Польохін
    Вражаюча реакція! Ще років через десять проти Північної Кореї...
  • Alex Asd
    Оперативно. И 3х лет не прошло. Это обязательно поможет.
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