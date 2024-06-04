5 людей вдалось евакуювати з Красногорівки, частину шляху вони подолали пішки

3 червня з міста Красногорівка на Донеччині вдалось вивезти 5 людей, через російські обстріли вони були змушені пройти 4 кілометри до пункту евакуації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на сайті поліції Донецької області.

"Оскільки прорватися до цієї вулиці без ризика викликати вогонь на цивільних екіпажу було неможливо, частину шляху мешканцям довелось долати пішки", - пояснили правоохоронці.

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Зазначається, що серед врятованих - два чоловіки 63 та 64 роки й три жінки – 46, 55 та 66 років. Один з чоловіків раніше був поранений і евакуйований, але після одужання повернувся додому. Цього разу він залишив дім вже свідомо.

"Ці дні перед тим, як ми виїхали було пекло. Ми не знали, виживемо чи ні. Коли йшли, над нами просвистів снаряд. Пішки йшли десь чотири кілометри. За ніч згоріла одна будівля напроти", - розповів евакуйований житель Красногорівки Віктор Курчак.

Крім того, поліцейському екіпажу вдалось евакуювати пораненого чоловіка, якого вивіз з Красногорівки на зустріч евакуаційному екіпажу місцевий житель.

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