Україна передала США ексвійськовослужбовця Ленґа, якого звинувачують у вбивстві у Флориді
10 31235
Крейґа Ленґа, який проходив службу в армії США, а потім воював в Україні в лавах "Правого сектора", екстрадували до Сполучених Штатів.
Про це поінформувало Міністерство юстиції США, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається,що Ленґ незабаром постане перед судом у Флориді, де йому висунуть "численні звинувачення", зокрема пов’язані з подвійним вбивством, збройним пограбуванням, неправдивими даними в заявці на отримання паспорта, крадіжкою особистих даних при обтяжувальних обставинах і зловживанням паспортом.
Зазначається, що екстрадиція Ленґа з України відбулася після того, як Європейський суд з прав людини нещодавно відхилив його позов, що оскаржував екстрадицію відповідно до Європейської конвенції з прав людини.