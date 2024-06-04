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Україна передала США ексвійськовослужбовця Ленґа, якого звинувачують у вбивстві у Флориді

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Україна видала США ексвійськового якого судять за вбивство

Крейґа Ленґа, який проходив службу в армії США, а потім воював в Україні в лавах "Правого сектора", екстрадували до Сполучених Штатів.

Про це поінформувало Міністерство юстиції США, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається,що Ленґ незабаром постане перед судом у Флориді, де йому висунуть "численні звинувачення", зокрема пов’язані з подвійним вбивством, збройним пограбуванням, неправдивими даними в заявці на отримання паспорта, крадіжкою особистих даних при обтяжувальних обставинах і зловживанням паспортом.

Зазначається, що екстрадиція Ленґа з України відбулася після того, як Європейський суд з прав людини нещодавно відхилив його позов, що оскаржував екстрадицію відповідно до Європейської конвенції з прав людини.

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Автор: Остап Грицишин

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Топ коментарі

  • Макс Яцык 867f68bd
    Оманский Нарик когда беню отдашь, там в Гуантанамо уже зае....лись ждать и себе с фсбэшником Елдаком место подготовь....
  • anna petrova fabee43b
    Кицюню, тут аж потрійна москальщина:

    1. напис москальскою
    (бог з ним)

    2. кадр з москальского контенту
    (ригати від якого хочеться)

    3. реклама москальского сайту в кінці. (нах тут не потрібна).
  • kergudu barbambiya
    https://vezha.ua/zatrymanogo-u-vinnytsi-bijtsya-pravogo-sektoru-vyrishyly-ekstraduvaty-do-ssha-de-jomu-**********-smertna-kara/ Тут більш детально про бійця.



    "США вимагають в України видати Крейга їм негайно для суду по справі про розбійний напад у Флориді і пишуть чорним по білому, що у випадку визнання його винним - збираються застосовувати смертну кару. А в Україні - смертна кара - заборонена з 1995 року. Тобто видавати будь-кого без письмових гарантій незастосування смертної кари Уряд України не має права. Але "єслі нєльзя, но очень хочется - то можна!" це головний принцип роботи прокуратури нашої. Достатньо згадати справу Тимура Тумгоєва, якого ГПУ І СБУ видали Росії по запиту ФСБ", - так прокоментував тоді подію адвокат Крейга Ленга.
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