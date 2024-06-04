Сухопутні війська РФ, які базувались на Кольському півострові, "знищені" після великих втрат у війні проти України, - голова Збройних сил Норвегії Крістофферсен
Норвегія, яка є членом НАТО з 1949 року, за останній рік не побачила істотних змін у "позиції" Росії на своєму кордоні, включаючи ядерні сили країни-агресора та її Північний флот, тоді як сухопутні сили Росії на Кольському півострові "знищені" після великих втрат в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це заявив головнокомандувач армії Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен.
Він також наголосив, що головним завданням норвезьких сил оборони цього року є підтримка України.
Генерал сказав, що це "велика операція", в якій задіяно "щонайменше" 10% логістичного персоналу норвезьких військових, а також інструктори.
Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що РФ не змогла зробити жодного великого прориву під час наступу на Харківщині. Її сили досягли незначних територіальних здобутків