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Сухопутні війська РФ, які базувались на Кольському півострові, "знищені" після великих втрат у війні проти України, - голова Збройних сил Норвегії Крістофферсен

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Ейрік Крістофферсен

Норвегія, яка є членом НАТО з 1949 року, за останній рік не побачила істотних змін у "позиції" Росії на своєму кордоні, включаючи ядерні сили країни-агресора та її Північний флот, тоді як сухопутні сили Росії на Кольському півострові "знищені" після великих втрат в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це заявив головнокомандувач армії Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен.

Він також наголосив, що головним завданням норвезьких сил оборони цього року є підтримка України.

Генерал сказав, що це "велика операція", в якій задіяно "щонайменше" 10% логістичного персоналу норвезьких військових, а також інструктори.

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Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що РФ не змогла зробити жодного великого прориву під час наступу на Харківщині. Її сили досягли незначних територіальних здобутків

Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Ти прочитав інформацію про те що Росія "грозить їжаку голою сракою" В той час коли її кордон з країнами НАТО на північному крилі протистояння збільшився на кілька тисяч км - у неї немає військ щоб його прикрить Вона їх "перемолола" в Україні А тепер ще "понти гонить" та "***** ногами" щоб змінить лінію кордону з Фінляндією - мабуть хоче щоб її "послали" відкритим текстом - як крейсер "Москва"
  • Яр Холодний
    А навіщо його "забирать"? Щоб потім годувать кацапів на ньому?
  • Анатолий К 65c6a92d
    Кацапи зі всіх своїх баз направили смердяче м'ясо на війну в українські землі, де їх успішно знищують нащадки козаків, також встрачаючи своїх найкращих. Але в нас немає іншого шляху, на нас напали.
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