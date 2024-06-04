Новини

Китай міг би зіграти корисну дипломатичну роль на Саміті миру, але він допомагає РФ відновити оборонно-промислову базу, - Держдеп

2 90418
міллер

Сполучені Штати підтримують український Саміт миру та хочуть, щоб він був успішним, але не бачать, як саме цьому може сприяти китайська сторона.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

"Ми завжди чітко заявляли, що Китай міг би зіграти корисну дипломатичну роль у вирішенні цього конфлікту, якби він захотів. Але наразі важко зрозуміти, як вони можуть зіграти таку роль, враховуючи дії, які Китай вживав протягом останніх місяців, щоб відбудувати та реконструювати оборонно-промислову базу Росії. Тож ми й надалі будемо чітко пояснювати Китаю, що ми проти таких дій, і будемо притягати до відповідальності причетні до цього організації. Ми вже чули, що наші європейські колеги планують робити так само", - пояснив він. 

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що позиція Китаю зумовлена очікуванням, чим закінчиться війна, розв’язана Росією проти України, бо від цього залежать подальші дії КНР.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Китаї прокоментували слова Зеленського про спробу зриву Глобального саміту миру: Ми ніколи не роздмухували вогонь

Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Звичайно що мерзенні брехливі лицемірні китайці не можуть зіграти позитивну роль-бо вони мерзенні брехливі лицеміри...
  • Тонка червона лінія
    https://twitter.com/Monyavolya/status/1797578644698878321?t=K4BWWIImRvyDXetuGp4zjg&s=19 @ "В*%бали хаймарсами по Курской колонне и тем *******,что за Блэтгородом прятались,и били оттуда из С-300 по Харькову- под 400 жмуров и никакого жалеза.И тишина.И только трёхсотых вдоль дороги собирают.Но главное-по Харькову не стреляли.
    Таким должен быть внятный язык переговоров.".
  • Пересічний українець 3af2245a
    Китай ще наробить лиха. Але провина лежить і на заході. Захід накачує Китай технологіями, промисловістю і грошима; переносить у Китай виробництво і таке інше. Це схоже як німці за величезні гроші набудували у рашкостані військових бункерів.
    Ще Ленін казав - капіталісти настількі жадібні, що продадуть нам мило і мотузку, на якій ми їх повісимо. Не можна надавати перевагу недругу.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини