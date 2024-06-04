Сили ППО зранку збили над Дніпром 2 ворожі ракети. Уламки пошкодили цивільну інфраструктуру. 6 поранених, серед них немовля. ФОТО

Зранку 4 червня у Дніпрі лунали вибухи, ворог атакував місто ракетами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Внаслідок падіння уламків є пошкодження цивільної інфраструктури, виникла пожежа, поранені місцеві мешканці.

Серед них - діти. Хлопчик, якому 1 місяць, у задовільному стані. Лікуватиметься амбулаторно. 17-річний юнак у лікарні в стані середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Серед постраждалих - 68-річний чоловік та три жінки - 32, 36 і 56 років. Одна з них госпіталізована, лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.

"Пошкоджено півтора десятка авто. Вибиті вікна у приватних будинках, багатоповерхівках та лікарні. У ліквідації наслідків задіяні всі необхідні служби. Інформацію уточнюємо", - додав Лисак.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Дніпрі пролунали вибухи





