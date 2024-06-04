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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 512 420 осіб (+1290 за добу), 7794 танки, 13 345 артсистем, 15 020 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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знищення,ліквідація

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 511 130 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.06.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько  512420 (+1290) осіб,
  • танків ‒ 7794 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15020 (+18) од,
  • артилерійських систем – 13345 (+65) од,
  • РСЗВ  – 1092 (+2) од,
  • засоби ППО  ‒ 827 (+3) од,
  • літаків – 357 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10766 (+27),
  • крилаті ракети ‒ 2268 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
  • підводні човни   - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 18228 (+69) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 2211 (+12)

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Втрати ворога за 3 червня

Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3754 день москальсько-української війни.
    184!! одиниці техніки та 1290! чумардосів за день.
    Арта 67, броня 33, логістика 69!
    Арта рекорд, спецтехніка файно останній час йде ))
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

    P.s. 512 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.
  • Vitaliy Kasenkov
    Пішла "контрбатарейка", 65 стволів, попереду тільки лютневі 66.
    Зарано, проте такими темпами авто встановлять новий місячний рекорд.
  • Vitaliy Kasenkov
    14.02.2024 - 66
    04.06.2024 - 65
    05.05.2024 - 64
    24.01.2024 - 61
    25.01.2024 - 59
    15.11.2023 - 58
    03.05.2024 - 58
    11.05.2024 - 55
    Рекорд листопада 23-го року протримався більше двох місяців, очикуємо на сімдесят+
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