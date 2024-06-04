Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 512 420 осіб (+1290 за добу), 7794 танки, 13 345 артсистем, 15 020 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 511 130 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.06.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 512420 (+1290) осіб,

танків ‒ 7794 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 15020 (+18) од,

артилерійських систем – 13345 (+65) од,

РСЗВ – 1092 (+2) од,

засоби ППО ‒ 827 (+3) од,

літаків – 357 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10766 (+27),

крилаті ракети ‒ 2268 (+0),

кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 18228 (+69) од,

спеціальна техніка ‒ 2211 (+12)

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