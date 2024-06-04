Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 512 420 осіб (+1290 за добу), 7794 танки, 13 345 артсистем, 15 020 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 511 130 російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.06.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 512420 (+1290) осіб,
- танків ‒ 7794 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15020 (+18) од,
- артилерійських систем – 13345 (+65) од,
- РСЗВ – 1092 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 827 (+3) од,
- літаків – 357 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10766 (+27),
- крилаті ракети ‒ 2268 (+0),
- кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18228 (+69) од,
- спеціальна техніка ‒ 2211 (+12)