Французькі військові перебувають в Україні ще з початку великої війни, - екскомандувач полку морської піхоти Франції полку морської піхоти Франції де Йонг

Французькі інструктори супроводжували гаубиці Caesar на кожному етапі до прибуття на фронт в Україну з перших днів повномасштабного вторгнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню Valeurs Acteurs розповів колишній командувач полку морської піхоти Франції Пер де Йонг.

Він наголосив, що 6 червня, під час урочистих заходів з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії, президент Франції Емманюель Макрон офіційно оголосить про відправку французьких військових інструкторів до України. Про те за словами екскомандувача, французькі військові перебувають в Україні з перших днів повномасштабного вторгнення.

"Французькі інструктори супроводжували гаубиці Caesar до України на кожному етапі їх прибуття на фронт. Після перетину українського кордону техніка якнайменше зупиняється перед прибуттям на фронт, бо стає дуже вразливою для російських атак. Французькі інструктори, які супроводжують зброю, тренують українських артилеристів під час їхнього руху, "іноді на узбіччі дороги". Тим паче, що обладнання має обслуговуватися протягом усього шляху в Україні, а тому регулярно вимагає французького ноу-хау", - зазначив де Йонг

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон прагне створити коаліцію європейських країн, які будуть не проти направити військових інструкторів в Україну для навчання майбутніх бійців ЗСУ.

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