Минулої доби російські окупанти обстріляли 16 населених пунктів Херсонщини: 4 людини дістали поранення

Минулої доби під ворожим вогнем опинилися Антонівка, Садове, Придніпровське, Дніпровське, Велетенське, Станіслав, Томина Балка, Софіївка, Білозерка, Молодіжне, Берислав, Михайлівка, Золота Балка, Нововоронцовка, Милове та місто Херсон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, пошкоджені 15 приватних будинків, складське приміщення та приватні автомобілі.

Крім того, зафіксовані влучання у навчальний заклад, дитсадок, аптеку, офісну будівлю, газопроводи, територію агропідприємства.

Через російську агресію 4 людини дістали поранення, додав Прокудін.

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