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Удари німецькою зброєю по території РФ не загрожують ескалацією, - Шольц

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц про удари зброєю по РФ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не вважає, що надання Україні можливості завдавати ударів по військових цілях на території Росії зброєю, яку постачає його країна, призведе до ескалації.

Про це він заявив в ефірі радіостанції Antenne Bayern, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Як сказав президент США - йдеться тільки про можливість захистити велике місто, наприклад, Харків", - сказав Шольц.

Канцлер зазначив, що рішення надати Києву право використовувати німецьку зброю для завдання ударів по цілях на території РФ було ретельно продумано у співпраці з союзниками.

Німецький політик наголосив, що ніколи не дозволив би тиску на свою адресу з метою переконати його ухвалити "неправильні та несвоєчасні рішення".

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Дозвіл Україні бити західною зброєю по РФ

Як повідомляв Цензор.НЕТ, уряд Німеччини дозволив застосовувати Україні німецьку зброю для ударів по території РФ. Проте бити можна лише по території, яка межує із Харківщиною.

Таке ж право надали Києву США і ціла низка інших західних країн.

Російське МЗС погрожувало, що рішення, які стосуються використання Україною наданої їй американської зброї, можуть мати "фатальні наслідки".

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Автор: Валерiя Сушкова

Топ коментарі

  • Kindrat74
    "Он вам нічаво нє должєн" - і в даному випадку це дійсно так і є. Тому закрий пельку, не будь хамлом, як твій президент, і дякуй за надану величезну допомогу!
  • Gary Grant
    Та ти шо? Тоді давай Таурус. Не даєш? Тоді пи₴добол.
  • Yuri I 0e5ec1af
    можна і потрібно звичайно і далі просити і переконувати союзників в тому що удари по всій території свинопарашки з аеродромами і військовими заводами - справа абсолютно гуманна, не ескалююча і потрібна суто для оборони.
    але точно не в півнячому стилі нашого обісцяного бидло-клована.
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