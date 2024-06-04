Пріоритетним для Канади на Саміті миру буде питання повернення депортованих українських дітей, - Трюдо

Канада на Глобальному саміті миру зосередиться на поверненні викрадених українських дітей.

Про це в Оттаві заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Через два тижні я буду у Швейцарії, де говоритиму із глобальною спільнотою про важливість досягнення прогресу у мирному процесі. Я зверну особливу увагу на повернення дітей, яких Росія викрала з України", - наголосив Трюдо.

Канадський прем'єр також пообіцяв Україні "все необхідне" для перемоги у війні з Росією.

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"Канада була поруч із Україною та українцями й продовжить надавати підтримку: як військову, так й інфраструктурну, а також усе необхідне, аби Україна не лише перемогла у цій війні, але й продовжила процвітати й лідирувати у майбутньому", - зазначив прем’єр-міністр.

З початку повномасштабного російського вторгнення Канада вже надала Україні різноманітну фінансову, гуманітарну, військову та іншу допомогу на суму понад $10 млрд.

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