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Рашисти планують вивезти на "військовий вишкіл" до РФ понад 2,5 тис. дітей з окупованих територій

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Рашисти планують вивезти понад 2,5 тис. дітей на військовий вишкіл до РФ

Російські загарбники планують вивезти на "військовий вишкіл" понад 2,5 тис. дітей із окупованих територій. Він проходитиме у Волгоградській області.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Артем Лисогор, передає Цензор.НЕТ.

"Понад дві з половиною тисячі дітей віком від 13 до 17 років з тимчасово окупованих територій цьогоріч пройдуть військовий вишкіл у волгоградській області. На території рф ще влітку минулого року почали активно відкривати військово-спортивні центри "воїн", де готують підлітків до подальшої участі у бойових діях", - йдеться в повідомленні.

Відбір на "навчання" місцеві зрадники здійснюють самостійно. Увагу звертають на фізичний розвиток дитини, активно займаються психологічною обробкою.

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Автор: Богдан Русінко

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