Ексфутболіст збірної України Іванісеня отримав російський паспорт

Колишній хавбек збірної України 30-річний уродженець Кривого Рогу Дмитро Іванісеня отримав російське громадянство.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише російське пропагандистське видання Sport24.

Що відомо про зрадника?

З 2021 року Іванісеня виступає за "Крила Совєтов" із Самари. В Україні Дмитро грав за "Шахтар", "Іллічівець", "Маріуполь" і "Зорю".

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У листопаді 2019 року Іванісеня провів єдину гру за збірну України. Він зіграв проти Естонії (1:0).

Разом із луганською командою Іванісеня виграв бронзові медалі чемпіонату України в сезонах 2019/20, 2020/21, а також грав у фіналі Кубка України 2020/21.