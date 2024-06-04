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Ексфутболіст збірної України Іванісеня отримав російський паспорт

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Футболіст Дмитро Іванісеня отримав паспорт РФ

Колишній хавбек збірної України 30-річний уродженець Кривого Рогу Дмитро Іванісеня отримав російське громадянство.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише російське пропагандистське видання Sport24.

Що відомо про зрадника?

З 2021 року Іванісеня виступає за "Крила Совєтов" із Самари. В Україні Дмитро грав за "Шахтар", "Іллічівець", "Маріуполь" і "Зорю".

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У листопаді 2019 року Іванісеня провів єдину гру за збірну України. Він зіграв проти Естонії (1:0).

Разом із луганською командою Іванісеня виграв бронзові медалі чемпіонату України в сезонах 2019/20, 2020/21,  а також грав у фіналі Кубка України 2020/21.

Автор: Валерiя Сушкова

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Топ коментарі

  • Aks World
    Що Іван, що Сєня, обидва підaраси)
  • Erlich Bachman
    А я знаю ще одного, не футболіста, а пісюаніста з Кривого Рогу який теж ******** раісю, до того ж він там не один, там цілий кагал на підтанцюльках. І скумбрію з Кривого Рогу знаю, і папу сашу і маму ріму, прохвесорів, які гумовим нацюцюрником не знають як користуватися.
  • Речь Брежнева
    Чергова гнида
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