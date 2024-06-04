Громадянам за кордоном, які отримали статус "у розшуку" в "Резерв+", потрібно повернутися до України та прийти до ТЦК, - Міноборони

Військовозобов'язаним українцям, які перебувають за кордоном, та отримали статус "у розшуку" в додатку "Резерв+", потрібно повернутися до України та прийти до ТЦК.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ArmyInform, про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

"Передусім тим, хто застосунок "Резерв+" скачав, але там статус "У розшуку" з’явився і якщо людина порушила правила військового обліку. Тобто, наприклад, знялася з обліку в одному місті, а в іншому не стала. Або не стала взагалі - виїхала, коли їй ще не було 17 років, а от зараз прийшов час. І так далі. Є низка причин", - пояснив він.

Таким громадянам треба зв'язатися із ТЦК.

Водночас Лазуткін наголосив, що навряд чи з цих людей можна буде залучити до українського війська якусь суттєву кількість.

"Втім, ми розуміємо об’єктивно, що невеликий відсоток українців, які знаходяться зараз за кордоном, можна залучити до мобілізаційних процесів, і люди далеко не всі планують повертатися в Україну. Але нагадаю, що ті українці, які знаходяться за кордоном, вони так чи інакше залишаються нашими громадянами, і відповідне законодавство на них розповсюджується", - додав він.

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