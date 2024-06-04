190 тисяч жінок оновили дані у "Резерв+", - Міноборони
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У додатку "Резерв+" свої дані оновили понад 1,3 млн громадян, зокрема 190 тисяч жінок.
Про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За кордоном свої дані оновили понад 18 тисяч осіб.
Водночас серед людей, які оновили дані через "Резерв+", 164 тисячі - це заброньовані. Свої дані також внесли понад 153 тисячі призовників та 90 тисяч осіб, які мають відстрочку.
"Такі у нас дані на сьогоднішній ранок. Можемо спостерігати доволі вискоку активність людей, які застосунком "Резерв+" уже скористалися. Завантажень там ще більше. Можливо, люди очікують і пізніше це зроблять. Така загальна картина", - сказав Лазуткін.