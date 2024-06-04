Доба на Харківщині: росіяни обстріляли 7 населених пунктів, є постраждалі

Від ударів окупантів протягом доби потерпали населені пункти прикордонних та прифронтових районів Харківщини. Країна-терорист обстрілювала мирне населення КАБами, ракетами, артилерією, дронами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Протягом 3 червня росіяни двічі обстріляли с. Білий Колодязь. Крім того, атакували КАБом. Внаслідок обстрілів постраждала жінка. Також горіли два гаражі, три вантажні автомобілі, дах котельні магазину та будинок Внаслідок атаки КАБом пошкоджено будівлю елеватора.

Ввечері ворог вдарив по Харкову, влучив у державний навчальний заклад. Частково зруйнована тильна сторона будівлі навчального корпусу. Постраждала жінка.

Двома КАБами росіяни атакували с. с. Хотімля Чугуївського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено територію бази відпочинку, сталося загоряння лісової підстилки на площі 800 кв.м. Горіло 9 будинків на колесах, 15 металевих будинків, 4 яхти, 1 катер.

У с. Руська Лозова внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння сухої трави. Без постраждалих.

Внаслідок обстрілу Вовчанська військовими РФ знищено та пошкоджено 24 житлових будинки, господарчі споруди.

Безпілотниками ворог атакував с. Вільча. Пошкоджено житловий будинок. Без потерпілих.

Вдень восіяни завдали удару ракетами Х-38 по території цивільного підприємства у Куп'янську.

Із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів вже евакуйовано 11 тисяч 629 людей

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